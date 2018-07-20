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Суд ужесточил статью в отношении супруги экс-главы Чуйского ГУВД

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- Виктория Григоренко
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Супруга экс-начальника Чуйского ГУВД Нурлана Сарчаева отправлена под домашний арест. Об этом "Вечерке" сообщили в правоохранительных органах.

Как отмечается, суд изменил женщине меру пресечения.

"Также с хулиганства на умышленное причинение тяжкого вреда ст. 104 УК КР переквалифицирована и статья, по которой она обвиняется", - отметили в ГУВД Бишкека.

Напомним, 17 июля между Нурланом Сарчаевым и его супругой вспыхнула ссора, в которой женщина нанесла ему несколько ножевых ранений. На данный момент милиционер находится в Чуйской областной больнице.

URL: https://www.vb.kg/372267
Теги:
ранение, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Патрульная милиция
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