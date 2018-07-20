Финпол выявил факт злоупотреблений в действиях сотрудников Налоговой службы

"ГСБЭП выявила факт злоупотребления должностным положением со стороны ответственных лиц УГНС".

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Так, старшим инспектором УГНС по ККН по г. Бишкек и Чуйской области "А.С." была проведена выездная проверка по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в отношении ОсОО "А.", по итогам которой были начислены налоги на общую сумму 109 802 632 сомов.

Однако при проведении вышеуказанной налоговой проверки "А.С.", имея реальную возможность и доступ ко всем бухгалтерским документам ОсОО "А.", действуя вопреки интересам службы, преследуя иную личную заинтересованность, заведомо зная, что согласно статье 160 Налогового кодекса Кыргызской Республики понятие "дохода" определено как – увеличение активов, получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью или получение материальных выгод, а также уменьшение обязательств налогоплательщика, ссылаясь на необоснованно сделанное на ложных выводах трактование ст. 222, 223 Налогового кодекса КР не произвел отнесение сумм предоплат (авансовых платежей) совершенных со стороны ОсОО "А." в адрес иностранных компаний "В.", "С.", "Ф.Ш.", "Б.Н.", "Ш.B.Й.", "X.E.P.E.С." и "Ч.Ч.Ч." (с которыми на основании заключенного договора в период с 2012 года по 2015 год осуществлялись строительно-монтажные работы) к налогооблагаемой базе ОсОО "А.".

Таким образом, при проведении указанной налоговой проверки и проведении расчетов указанных платежей, их отнесению к налогооблогаемой базе "А.С." умышлено не учел соответствующие, подлежащие к учету платежи ОсОО "А." в бюджет государства и не произвел дополнительное начисление в акте налоговой проверки. На основании предоставленных следствием данных Сектором налоговых проверок УГНС по г. Бишкек была проведена проверка, по результатам которой было установлено расхождение с результатами налоговой проверки проведенные ранее старшим инспектором "А.С." в сумме 3 миллиона 521 тысяч 708 сомов.

В своем сообщении Финпол отмечает, что инспекторами УГНС по Кеминскому району Чуйской области гражданами "М.Э.", "К.У." была проведена проверка деятельности ОсОО "А" за период 2011 - 2013 года, где также нарушений налогового законодательства установлено не было. Однако в ходе проведенной перепроверки данного субъекта предпринимательства за указанный период времени доначислено 19 миллионов 136 тысяч 647 сомов, которые со стороны указанных должностных лиц выявлены не были.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах должностные лица структурных и территориальных подразделений ГНС при Правительстве Кыргызской Республики при проведении налоговых проверок ОсОО "А." злоупотребляя своими должностными положениями, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц, в сговоре с отдельными лицами не произвели начисление налоговых обязательств, в следствие чего государству причинен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 304 ч. 3 п.1 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время производство следствия по уголовному делу окончено, сообщает Финпол.