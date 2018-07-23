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Крупнейший оператор морских портов (ОАЭ) готов сотрудничать с Кыргызстаном

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- ВБ
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На днях в Министерстве экономики КР прошла встреча министра Олега Панкратова с представителями "DP WORLD", крупнейшего оператора морских портов, наземных логистических комплексов и свободных экономических зон (СЭЗ), который находится под управлением крупнейшего мирового инвестора и девелоперской компании "Dubai World", принадлежащей Правительству ОАЭ. Делегацию DP World возглавила Надия Абдулла Мохамад Аль Мурзуки, являющаяся исполнительным директором программы "World customs".

В ходе встречи глава делегации ознакомила министра со структурой и деятельностью компании и проинформировала, что "DP World" управляет Дубайским портом, через который проходят 67 % грузовых перевозок региона и который обладает 6,7 % долей мирового рынка. Г-жа Надия Абдулла Мохамад Аль Мурзуки, выразила высокую заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Кыргызской Республике и выстраивании взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь глава Минэкономики КР, выслушав представителя DP World, сообщил, что, несмотря на географические и экономические различия между портами Дубая и Кыргызской Республики, реализации проекта "Индустриально торгово-логистический комплекс" в Нарынской области имеет высокий потенциал.

Так, СЭЗ "Нарын", на территории которого планируется строительство потенциального проекта ИТЛК, находится вдоль транснациональной дороги, открывающий путь на рынки ЕАЭС. В свою очередь, СЭЗ Нарын имеет особый статус, который был определен Правительством Кыргызской Республики. В этом контексте, министр О. Панкратов подчеркнул и заверил о готовности Правительства принять соответствующую нормативную базу, которая будет способствовать успешной реализации проекта.

По итогам данной встречи стороны выразили готовность в ближайшее время обсудить конкретные шаги по реализации проекта "Индустриально торгово-логистический комплекс" в Нарынской области.

URL: https://www.vb.kg/372287
Теги:
инвестиции, Нарынская область, ОАЭ, Кыргызстан, Минэкономики
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