Финпол: Претензий к Департаменту информации и массовых коммуникаций нет!

Как ранее сообщалось, ГСБЭП КР расследуется уголовное дело, касающееся формирования Социального пакета телеканалов в процессе перехода Кыргызстана на цифровой формат телевещания.

В связи с обсуждением в прессе этого вопроса возникло определенное недопонимание, поэтому пресс-служба ГСБЭП хотела бы пояснить следующее.

В ходе следствия установлено, что со стороны руководства РПО РМТР необоснованно были завышены счета на оплату. К чиновникам Департамента информации и массовых коммуникаций при МКИТ у ГСБЭП претензий нет.

Хотим подчеркнуть, что в рамках уголовного дела, о котором идет речь, обвинение по нему никому не предъявлялось. На сегодняшний день ГСБЭП при ПКР работает в тесном взаимодействии с Департаментом информации и массовых коммуникаций при МКИТ КР.