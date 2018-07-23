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Финпол: Претензий к Департаменту информации и массовых коммуникаций нет!

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- ВБ
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Как ранее сообщалось, ГСБЭП КР расследуется уголовное дело, касающееся формирования Социального пакета телеканалов в процессе перехода Кыргызстана на цифровой формат телевещания.

В связи с обсуждением в прессе этого вопроса возникло определенное недопонимание, поэтому пресс-служба ГСБЭП хотела бы пояснить следующее.

В ходе следствия установлено, что со стороны руководства РПО РМТР необоснованно были завышены счета на оплату. К чиновникам Департамента информации и массовых коммуникаций при МКИТ у ГСБЭП претензий нет.

Хотим подчеркнуть, что в рамках уголовного дела, о котором идет речь, обвинение по нему никому не предъявлялось. На сегодняшний день ГСБЭП при ПКР работает в тесном взаимодействии с Департаментом информации и массовых коммуникаций при МКИТ КР.

URL: https://www.vb.kg/372302
Теги:
Министерство культуры и туризма, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Чел
23.07.2018, 17:16

Захотели и претензий сразу не стало.

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