ГНС опровергла заявление Финпола о злоупотреблениях налоговиков Балыкчы

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что информация Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями относительно того, что должностные лица УГНС по г. Балыкчы, злоупотребляя своим должностным положением и вступив в предварительный сговор с представителями ОсОО "П", причинили государству ущерб, не соответствует действительности.

Подписи на справках не были поддельными, дополнительно начисленные 683,2 тыс. сомов выявлены за произведенные поставки внутри страны и не имеют отношение к косвенному налогу на импорт из стран ЕАЭС.

Центральным аппаратом ГНС после информации ГСБЭП изучено положение дел в УГНС по г. Балыкчы по данному вопросу.

Проверкой установлено, что ОсОО "П" (субъект СЭЗ Каракол) 2 раза (в мае и июле 2017 г.) обращалось для получения справки о наличии регистрации в целях импорта. Согласно Порядка учета товаров, перемещаемых через государственную границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствами-членами ЕАЭС, налоговый орган в течение одного рабочего дня выносит решение на выдачу справки либо об отказе в выдаче справки, с обоснованием причин отказа.

При этом следует отметить, что подписи на справках не были поддельными, как утверждает ГСБЭП, а они были подписаны главным специалистом по финансовым вопросам и начальником отдела в связи с отсутствием руководителей на рабочем месте в дни выдачи справки. Это было сделано в целях необходимости вынесение решения о выдаче справок в течение одного рабочего дня и не задерживать налогоплательщика с выдачей справкой, а во втором случае - выдача справки осуществлена при острой необходимости оформления быстро портящих товаров на границе с Казахстаном.

Сотрудником УГНС по г. Балыкчы на основании письма МОГСБЭП по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и г. Балыкчы от 11.05.2018 года проведена выездная проверка ОсОО "П" за период работы с 06.06.2016 года по 31 декабря 2017 года.

Данной проверкой установлено, что со стороны ОсОО "П" произведены импорт поставок товаров из Республики Казахстан (срезанные цветы и бутоны для приготовления букетов) и осуществлена реализация товаров (цветы) вне СЭЗ "Каракол", т.е. осуществлена внутренняя поставка. Согласно Налоговому кодексу и Закона "О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике", "реализация товаров вне территории СЭЗ подлежит налогообложению в соответствии с общим налоговым режимом.

Таким образом, данной проверкой дополнительно начислено в бюджет налогов на общую сумму 2,6 млн сомов.

Кроме того, в акте указано, что за проверяемый период косвенные налоги за импорт товаров из стран ЕАЭС оплачены полностью и представлялись отчеты по ним своевременно. При этом нарушений налоговых законодательств по импорту не установлено.

Исходя из вышеизложенного следует, что информации ГСБЭП об уклонении от уплаты косвенных налогов при импорте товаров из ЕАЭС не нашло подтверждения. Сумма 683,2 тыс. сомов, указанная в информации пресс-службы ГСБЭП, не является доначисленным налогом по НДС за импортируемые товары из ЕАЭС, а наоборот - выявленное в ходе выездной проверки за продажу товаров вне зоны СЭЗ "Каракол" на основании применения общепринятых режимов налогообложения. Отсюда следует, что факт доначисления от уклонения уплаты налога по НДС за импорт товаров из стран ЕАЭС не имеет действительности.

При этом проверкой деятельности данной компании не был подтвержден наносимый ущерб по данному случаю выдачи справок, т.е. нарушений налогового законодательства по импорту не установлено, сообщает пресс-служба ГНС.