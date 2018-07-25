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Восстановление Раима-миллиона в должности Атамбаев назвал "местью"

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- ВБ
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Пресс-служба СДПК распространила заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева по поводу решения Первомайского суда по иску Раимбека Матраимова.

"Решение суда о восстановлении в руководящей должности на таможне Матраимова Р.И. служит доказательством того, что было отмечено в моем Политическом заявлении от 6 июня 2018 года.

А именно: "Решение об аресте государственных деятелей (Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова), наглядно показавших масштабы воровства на таможне, фактически это месть со стороны друзей и покровителей небезызвестного "Раима-миллиона", после увольнения которого стали возможными позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей".

Народу сегодня дали ясно понять, что независимо от того, вернется или не вернется Матраимов Р.И. официально на должность в таможне, он и такие как он будут фактически управлять этой и другими бюджетообразующими структурами в стране.

К сожалению, советы и предупреждения, неоднократно высказанные мною лично Президенту Жээнбекову С.Ш., а затем и публично 31 марта 2018 года, не приняты им во внимание. Расправа над политическими оппонентами, развернутая его окружением под прикрытием бурной имитации борьбы с коррупцией лишь дискредитируют власть, а также объявленный курс на борьбу с коррупцией".

URL: https://www.vb.kg/372365
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, ГТС, коррупция, Раимбек Матраимов
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