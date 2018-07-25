ГУВД Бишкека просит опознать личность пострадавшего в ДТП велосипедиста

22 июля текущего года примерно в 05:40 водитель автомашины "Хонда Инспайр" К.М., 1988 г.р., двигаясь с запада на восток по ул.Л.Толстого г. Бишкек совершил столкновения с велосипедистом, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения водитель велосипеда госпитализирован в отделения реанимации БНИЦТ г.Бишкек.

Уважаемые граждане!

Все, кто знает о личности пострадавшего просим Вас сообщить в Следственную службу ГУВД г. Бишкек по телефонам: 0551 24-27-24, 0701 801-812 или в службу "102".