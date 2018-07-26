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В Джалал-Абаде открылся центр гемодиализа

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- Виктория Григоренко
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В городе Джалал-Абад открылся новый медицинский центр "ЕвроДиализ" на 10 коек, который будет обслуживать пациентов, нуждающихся в гемодиализе. Об этом рассказали в Минздраве со ссылкой на директора цента Тилека Айдарбекова.

Как отмечается, официальное открытие состоится осенью, но центр уже обслуживает 43 человека в несколько смен.

- Он создан благодаря частным инвестициям из Турции и Кыргызстана, и в этом краю является первой ласточкой. Как известно, одна процедура гемодиализа стоит более 5 тыс. сомов. Большая часть затрат на неё теперь покрывается за счет средств Фонда ОМС. За одну процедуру гемодиализа больной платит всего около 500 сом. Еще одно отделение для таких процедур есть еще в Джалал-Абадской областной больнице. В настоящее время там на более 200 больных и в несколько смен работает четыре аппарата, - пояснил Айдрбеков.

По словам директор центра, гемодиализные медотделения в Кыргызстане растут, как грибы.

- Это подтверждает актуальность проблемы и необходимость профилактики распространенных в стране заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия и многих других, - подчеркнул Тилек Айдарбекова.

URL: https://www.vb.kg/372380
Теги:
Джалал-Абадская область, онкология, почки, сахарный диабет, гемодиализ, Кыргызстан, медицина, Минздрав
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