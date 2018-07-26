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В Оше водительское удостоверение получил пациент с умственной отсталостью

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- Виктория Григоренко
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Финполиция по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области совместно с прокуратурой Чон-Алайского района выявила факт незаконной выдачи водительского удостоверения лицу с психическим заболеванием. Об этом сообщили в ведомстве.

"Установлено, что житель села Кызыл-Тоо Чон-Алайского района гражданин "М.Т.", состоящий на диспансерном учете с диагнозом "тяжелая умственная отсталость", успешно окончил обучение по специальности "слесарь и водитель категории "ВС" профессионального лицея Чон-Алайского района. Но, несмотря на тот факт, что "М.Т." состоял на диспансерном учете у врача-психиатра, со стороны ЦОВП Чон-Алайского района ему выдана личная карточка водителя, согласно которой он признан здоровым, и допущен к сдаче экзаменов. После них он получил водительское удостоверение в РЭО ДРТСиВС по Узгенскому, Кара-Кульджинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам", - говорится в информации.

Как отмечается, 24 июля текущего года по собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Чон-Алайского района возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление служебным положением) и 350 (подделка документов) Уголовного КР

В настоящее время ГСБЭП продолжает поверки по выявлению аналогичных фактов на территории КР.

URL: https://www.vb.kg/372383
Теги:
ГУБДД, ДТП, ПДД, психическое здоровье, ГСБЭП, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город
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