Государство уже потратило на "балага суйунчу" 158,7 млн сомов

Министерство труда и социального развития совместно с ГРС провело заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу выплат "балага суйунчу". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в течение августа будут проведены проверки выдачи на местах единовременной финансовой помощи при рождении ребенка.

Сотрудники министерства намерены выявить проблемы, с которыми сталкиваются получатели "балага суйунчу", и внести необходимые корректировки в действующие процедуры.

Напомним, в феврале 2018 года был запущен пилотный проект по приему заявлений от граждан на получение "балага суйунчу" по принципу единого окна через ЦОНы, ЗАГСы, информационные киоски.

По данным ведомства, на сегодняшний день по республике единовременные денежные выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу" получили около 39 тысяч граждан, на что из республиканского бюджета выделено 158,7 млн сомов. За каждого новорожденного предоставляется сумма в размере 4 тысяч сомов.