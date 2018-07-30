Узбекистан приглашает иностранных инвесторов открывать частные школы

Министерство народного образования Узбекистана пригласило иностранных инвесторов открыть частные общеобразовательные школы в стране, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу МНО.

В открытых за счет инвесторов школах планируют внедрять новые методики обучения и продвигать такие дисциплины, как информационные технологии, естественные науки и иностранные языки.

Министерством образования уже готовятся проекты нормативно-правовых актов, которые облегчат инвестирование в создание частных школ, обеспечат защиту инвесторов и государственную поддержку.

"Мы уверены, что большое разнообразие и конкуренция в секторе частных школ окажут позитивное влияние на развитие системы образования для наших детей, - заявил министр Шерзод Шерматов. - Приглашаем все международные школы для реализации совместных проектов, направленных на предоставление образования высокого качества для наших детей".