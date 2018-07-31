Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

На спецсчет от борьбы с коррупцией поступило около 63,5 млн сомов

181  2
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГСБЭП произведен денежный перевод на единый депозитный счет в размере 63 миллиона 362 тысячи 758 сомов от возмещения ущерба государству и должностными преступлениями. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточняется, перечисление произведено во исполнение Постановления правительства КР от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от борьбы с коррупцией".

"ГСБЭП продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности КР, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны, а также возмещению ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений", - подчеркнули в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372486
Теги:
ГСБЭП, преступление, Кыргызстан, деньги, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Коррумпий Взяточников
31.07.2018, 15:49

А если не дай Аллах, коррумпированы сами борьци против коррупции. Или еще хуже - уже есть коррумпированы борьци против коррумпированных борьцов против коррупции, которые будут бороться против коррупции давая народные деньги друг другу!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Karina Karimova
31.07.2018, 19:56
Карма: +93
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 133
Минусов: 40
Комментариев: 132

А говорили про 100 млн. сомов. Уже растащили?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  