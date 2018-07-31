На спецсчет от борьбы с коррупцией поступило около 63,5 млн сомов

ГСБЭП произведен денежный перевод на единый депозитный счет в размере 63 миллиона 362 тысячи 758 сомов от возмещения ущерба государству и должностными преступлениями. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточняется, перечисление произведено во исполнение Постановления правительства КР от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от борьбы с коррупцией".

"ГСБЭП продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности КР, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны, а также возмещению ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений", - подчеркнули в ведомстве.