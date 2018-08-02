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Финпол выявил очередную серую схему ввоза дорогостоящих авто

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- Виктория Григоренко
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Выявлен факт контрабандного ввоза автомашин по серой схеме без уплаты таможенных платежей в бюджет государства. Об этом сообщили в ГСБЭП.

Как отмечается, в нее были вовлечены сотрудники Межрегиональной экзаменационной группы (МРЭГ) по Узгенскому, Кара-Кульжинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава.

"В октябре 2017 года сотрудником МРЭГ "М.А." произведена первичная регистрация грузовой автомашины марки "Скания" и прицепа марки "Панав" с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства и присвоением государственных номерных знаков на основании документов о якобы снятии с учета МВД Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (ЮКО). Однако, согласно ответа казахских коллег, подобные действия ими не проводились и транзитные номерные знаки не выдавались. В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей в бюджет государства составила свыше 900 тысяч сомов", - проинформировали в Финполе КР.

Уточняется, что 31 июля 2018 года по данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) УК КР.

URL: https://www.vb.kg/372548
Теги:
Генеральная прокуратура, госимущество, Ошская область, Финполиция, ГСБЭП, преступление, Кыргызстан, автомобили
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