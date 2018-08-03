Погода
$ 68.04 - 68.21
€ 78.97 - 79.50

Лидера китайских буддистов обвинили в сексуальных домогательствах

96  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известного китайского буддийского лидера обвиняют в сексуальном домогательстве по крайней мере двух женщин-последователей. Информация появилась в рамках акции #MeToo, которая набирает обороты в Китае, пишет The New York Times.

В 95-страничном документе, опубликованном в социальных сетях на этой неделе, двое монахов обвинили Преподобного Сюэчэна (Xuecheng), настоятеля Монастыря Лонцюань (Longquan) в Пекине и влиятельного религиозного деятеля, в недопустимых отношениях с женщинами.

"Мы считаем, что за незаконными действиями Сюэчена отражается серьезный социальный кризис", - написали монахи Ду Цинь и Лю Синьцзя (Du Qixin and Liu Xinjia).

50-летний Преподобный Сюэчэн опроверг выдвинутые обвинения.

URL: https://www.vb.kg/372572
Теги:
Китай, религия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  