Лидера китайских буддистов обвинили в сексуальных домогательствах

Известного китайского буддийского лидера обвиняют в сексуальном домогательстве по крайней мере двух женщин-последователей. Информация появилась в рамках акции #MeToo, которая набирает обороты в Китае, пишет The New York Times.

В 95-страничном документе, опубликованном в социальных сетях на этой неделе, двое монахов обвинили Преподобного Сюэчэна (Xuecheng), настоятеля Монастыря Лонцюань (Longquan) в Пекине и влиятельного религиозного деятеля, в недопустимых отношениях с женщинами.

"Мы считаем, что за незаконными действиями Сюэчена отражается серьезный социальный кризис", - написали монахи Ду Цинь и Лю Синьцзя (Du Qixin and Liu Xinjia).

50-летний Преподобный Сюэчэн опроверг выдвинутые обвинения.