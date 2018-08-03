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Правительство начинает жесткую борьбу с теневой экономикой?

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- Виктория Григоренко
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Если субъект не желает оплачивать налог с продаж, то он может переходить на безналичные расчеты и не платить НСП. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, реформирование системы взимания НСП происходит уже 3 года.

- На первом этапе был отменен НСП для экспортеров. На втором этапе был отменен НСП для субъектов, которые производят расчеты в безналичной форме. В результате НСП фактически стал налогом на наличные расчеты. Именно это и планировалось. Это сделано целях сокращения теневого сектора экономики, который и использует наличные платежи для сокрытия своих оборотов, - пояснил министр.

Он отметил, что в результате первых двух этапов определенный эффект достигнут, но ставка налога в 2% для расчетов в наличной форме не может сильно стимулировать теневой сектор для перехода на безналичные платежи.

- В этой связи рассматривалось два варианта: 1. Ограничить право бизнеса на осуществления расчетов с применением наличных денег с установлением пороговых сумм. 2.Сделать экономически невыгодным применение наличных форм расчетов через усиление фискальной нагрузки на такие платежи (через увеличение ставки НСП). Мы считаем, что в экономике запретительные механизмы малоэффективны и предлагаем выбрать второй вариант. В этой связи прорабатывается проект изменений в Налоговый Кодекс, согласно которого предлагается увеличить НСП при осуществлении наличных расчетов с 2% до 5%, - заверил Олег Михайлович.

Глава минэконома подчеркнул, что это предложение не связано с пополнением бюджета.

- Эта мера направлена на переход к безналичным платежам и сокращение теневой части экономики. Мы понимаем, что многие субъекты будут пытаться оказывать давление и преподносить эту меру как просчет правительства. Уверен, что это обусловлено тем, что не все хотят выходить из тени, а предпочитают работать вне правового поля. Пока это только предложение, которое обсуждается. Необходимо продумать механизмы увеличение ставки по видам деятельности, как сделать переход к безналичным платежам безболезненным в отдаленных регионах и т.д. Параллельно обговорить повышение пороговой суммы регистрации по НДС. Но сокращать теневой сектор необходимо, поэтому будем рады получить ваши предложения, - заключил Олег Панкратов.

Министр экономики КР предложил бизнес не критиковать правительство, а предельно внимательно изучить материал.

Напомним, правительство КР предлагает внести изменения в проект Закона "О внесении изменений в Налоговый Кодекс КР, предусматривающий повышение налога с продаж с 2 до 5 процентов.

URL: https://www.vb.kg/372593
Теги:
бизнес, Кыргызстан, деньги, Минэкономики
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