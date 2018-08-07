Олег Панкратов: Повышением НсП правительство не латает дырку в бюджете

Повышение налога с продаж – мера не фискальная. Ей не пытаются залатать дырку в бюджете. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, средства в госказне и их распределения на нужды государства четко регламентированы.

- Они утверждаются заранее. В планах на первое полугодие доход в бюджет КР прогнозировался на уровне 55 миллиардов сомов. Однако в настоящий момент показатели достигли 57 миллиардов. То есть, произошло перевыполнение плана на 104 процента. Поэтому прикрывать повышением налогов дефицит точно не пришлось бы. Поэтому основная цель инициативы – выведение экономики в прозрачный формат. В итоге мы получим удвоение ВВП за счет значительного уменьшения теневого сектора, который на данный момент составляет около 50 процентов, - подчеркнул Панкратов.

Министр добавил, что нулевая пошлина по НсП по безналичным расчетам подстегнет их рост по стране.

- При внедрении ставки по налогу с продаж в 2 процента мы уже в 10 раз увеличили такие платежи. Если в 2015 году их показатель был равен 35,4 процента, то на сегодняшний день – 42. Поэтому, эффект от реализации подобной нормы не заставит себя ждать, - добавил Олег Михайлович.