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Финпол пополнил спецсчет КР более чем на 80 млн сомов

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- Оксана Гут
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Финансовой полицией произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 80 миллионов 14 тысяч 470 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

Отмечается, что данное перечисление произведено во исполнение постановления правительства КР от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики".

В настоящее время ГСБЭП продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР Сооронбая Жээнбекова, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.

Ранее ГСБЭП было переведено на Единый депозитный счет 63 миллиона 362 тысячи 758 сомов. Таким образом, общая сумма средств, поступивших от возмещенного ущерба, составила 143 миллиона 377 тысяч 228 сомов.

URL: https://www.vb.kg/372635
Теги:
бюджет, долг, Китай, коррупция, ГСБЭП, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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