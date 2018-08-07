Три гражданки Казахстана задержаны в США по делу о крупном мошенничестве

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров во вторник сообщил журналистам, что по делу о крупном мошенничестве в США проходят три гражданки Казахстана.

Как ранее сообщали СМИ, по обвинению в крупном мошенничестве было задержано 25 человек.

"Среди задержанных есть три гражданки Казахстана. Две сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по инкриминируемой им статье ожидается (заключение – V.) от 20 до 30 лет", – сказал Смадияров.

Он отметил, что "Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке занимается оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан республики".

По данным Смадиярова, подозреваемые гражданки Казахстана 1994, 1991 и 1970 годов рождения.

Всего по делу проходят 25 человек, в которые вошли граждане России, Казахстана, Азербайджана, Турции, США, Украины, Грузии и Латвии.

По информации минюста США, преступники размещали объявления о продаже раритетных автомобилей, получали предоплату и прерывали все контакты с покупателями. С помощью незаконных действий им удалось заработать более $4,5 млн.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества. Максимальный тюремный срок по этому обвинению составляет 30 лет.