Неэффективные госпредприятия ликвидируют или передадут в управление

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по вопросу формирования перечня государственных объектов, передаваемых в доверительное управление и для проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Глава Правительства отметил, что работа по изменению принципов управления государственной собственностью должна быть продолжена.

"Мы должны добиться того, что бы имущество, находящееся в собственности государства, работало в интересах народа и приносило прибыль. Сейчас при большом количестве государственной собственности только несколько десятков предприятий работают рентабельно и показывают хорошие результаты. Неэффективные государственные предприятия должны быть ликвидированы или переданы в доверительное управление представителям бизнеса, которые смогут повысить отдачу от их деятельности", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что для внедрения практики доверительного управления государственным имуществом необходимо провести анализ их состояния и внести на рассмотрение инвесторам в качестве проектов в рамках ГЧП.

"В рамках политики развития регионов, предпринимаемые шаги станут одним из важных компонентов, направленных на развитие экономики страны. Уже принято решение о формировании инвестиционных лотов для инвесторов. Это решение даст возможность сократить бюрократические и коррупционные проявления для бизнеса. Формирование лотов позволит привлекать инвесторов в том числе в 20 городов, отобранных как точки роста", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь председатель Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Ренат Тулебердиев проинформировал о том, что в настоящее время по республике насчитывается большое количество зданий, сооружений, земельных участков, которые простаивают или используются частично.

"В целях создания условий для их полноценного использования составлен список из таких объектов, это 87 лотов, которые будут предложены бизнесу для создания совместных предприятий и реализации других проектов. В сентябре 2018 года пройдет инвестиционный форум, где мы представим все наши лоты. Здесь уже инвесторы сами выберут удобный для них механизм взаимодействия - работать в рамках ГЧП или на основе доверительного управления", - сказал он.

По итогам совещания Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики до конца месяца подготовить окончательный перечень государственных объектов, передаваемых в доверительное управление и для проектов в рамках ГЧП.