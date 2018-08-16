Погода
$ 69.29 - 69.59
€ 78.39 - 79.49

В США террорист готовил детей к атакам на школы

92  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В США в штате Нью-Мексико арестовали 39-летнего Сираджа ибн Ваххаджа, который в спецлагере на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо содержал 11 детей и обучал их стрельбе. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, подозреваемый в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына-инвалида, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом, и привез его в построенный им лагерь.

"Однако сын Ваххаджа умер, правоохранители в ходе расследования обнаружили его останки. Случилось это из-за того, что Сирадж Ваххадж хотел провести обряд экзорцизма, так как считал своего сына одержимым дьяволом. Как именно умер мальчик, устанавливается", - отмечает прокуратура штата.

В момент задержания Ваххаджа, в лагере находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятерых из них обучали стрельбе.

"Задержанные взрослые - исламистские экстремисты, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми. Обнаруженные в лагере дети находились в состоянии истощения от голода в антисанитарных условиях. Детей готовили для вооруженных атак на школы", - заявил шериф округа.

URL: https://www.vb.kg/372719
Теги:
дети, религия, США, убийство, терроризм, ИГИЛ, преступление
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  