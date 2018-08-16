В США террорист готовил детей к атакам на школы

В США в штате Нью-Мексико арестовали 39-летнего Сираджа ибн Ваххаджа, который в спецлагере на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо содержал 11 детей и обучал их стрельбе. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, подозреваемый в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына-инвалида, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом, и привез его в построенный им лагерь.

"Однако сын Ваххаджа умер, правоохранители в ходе расследования обнаружили его останки. Случилось это из-за того, что Сирадж Ваххадж хотел провести обряд экзорцизма, так как считал своего сына одержимым дьяволом. Как именно умер мальчик, устанавливается", - отмечает прокуратура штата.

В момент задержания Ваххаджа, в лагере находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятерых из них обучали стрельбе.

"Задержанные взрослые - исламистские экстремисты, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми. Обнаруженные в лагере дети находились в состоянии истощения от голода в антисанитарных условиях. Детей готовили для вооруженных атак на школы", - заявил шериф округа.