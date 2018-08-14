Заведено дело на следователей ГСБЭП, возбудивших дело против Алкановой

"Благодаря сегодняшним действиям Генеральной Прокуратуры, появилась надежда верить в правосудие в стране.

За заказное уголовное преследование из-за моей журналистской деятельности возбуждено уголовное дело по ст.322 ч.1 УК КР (незаконное привлечение) в отношении сотрудников СУ ГСБЭП КР. Генеральная прокуратура передала дело в ГКНБ для дальнейшего расследования.

Несколько месяцев назад следователи Н. Ажибаев и З. Оморбеков обвинили меня в нарушении ст. 30,193,194 УК КР и грозились сроком до 5 лет за то, что я опубликовала документ в своем расследовании, уличающий связи бывшего премьер-министра Сапара Исакова в продаже 48 ВИП-коттеджей возле гос.резиденции. Тогда дело было в передано в суд, но ГП вернула обратно дело, ссылаясь на нарушение ст. 28 УПК со стороны следователя. Далее дело было прекращено из-за отсутствия событий преступления.

Я от себя скажу, что готова снять свои претензии в отношении следователей в случае, если они пойдут на сотрудничество и дадут правдивые показания о том, чей заказ они выполняли. В этом деле самый главный злоупотребивший служебным положением - Сапар Исаков", - на своей странице в FB сообщила журналист Эльнура Алканова.

Ни ГСБЭП, ни Генеральная прокуратура КР пока никак официально по этому делу не высказались.