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Меру пресечения Албека Ибраимова в Верховном суде ожидают его сторонники

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- Виктория Григоренко
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В Верховном суде рассматривают жалобу адвоката об изменении меры пресечения бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Об этом VB.KG сообщили в Верховном суде Бишкека.

Также появилась информация о том, что к зданию суда пришло около сотни сторонников бывшего градоначальника.

Сам Албек Ибраимов находится в СИЗО ГКНБ.

- В Верховный суд фигурантов таких рассмотрений не доставляют. Так как судебный орган обжалует или оставляет в силе решение судов предыдущих инстанций. Что касается сторонников бывшего главы муниципалитета, то их гораздо меньше сотни. Ведут они себя спокойно и пока не устраивают каких-либо провокаций, - отметили в Верховном суде.

Напомним, ГКНБ возбудил на Албека Ибраимова уголовное дело по факту коррупции. Его обвиняют в незаконном предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

URL: https://www.vb.kg/372809
Теги:
акции, Верховный суд, суд, Албек Ибраимов, ГКНБ
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