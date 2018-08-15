Меру пресечения Албека Ибраимова в Верховном суде ожидают его сторонники

В Верховном суде рассматривают жалобу адвоката об изменении меры пресечения бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Об этом VB.KG сообщили в Верховном суде Бишкека.

Также появилась информация о том, что к зданию суда пришло около сотни сторонников бывшего градоначальника.

Сам Албек Ибраимов находится в СИЗО ГКНБ.

- В Верховный суд фигурантов таких рассмотрений не доставляют. Так как судебный орган обжалует или оставляет в силе решение судов предыдущих инстанций. Что касается сторонников бывшего главы муниципалитета, то их гораздо меньше сотни. Ведут они себя спокойно и пока не устраивают каких-либо провокаций, - отметили в Верховном суде.

Напомним, ГКНБ возбудил на Албека Ибраимова уголовное дело по факту коррупции. Его обвиняют в незаконном предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.