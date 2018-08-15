Мурат Суталинов отправлен на курс химиотерапии

Экс-председатель ГКНБ Мурат Суталинов неделю назад направлен на курс химиотерапии в Национальный центр онкологии и гематологии. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

В службе исполнения наказаний напомнили, что у Суталинова рак почки.

- Одну почку ему удалили несколько лет назад. Сейчас врачи пытаются изо всех сил поддерживать работу оставшейся. Но каких-либо прогнозов они пока не делают. Сколько он пробудет в медучреждении, также сказать сложно, все зависит от его состояния, - пояснили в ГСИН.

Мурат Суталинов получил срок по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Его приговорили к лишению свободы сроком на 20 лет за приказ стрелять в людей. Он отбывает наказание в ИК-47.

Примечательно, что об онкологии Суталинова было известно еще во время судебного процесса в 2012 году. Его диагноз на тот момент подтверждали и медики, подчеркивая, что пациенту недавно проведена операция по удалению почки, нормальное функционирование другой - под вопросом. И на тот момент подсудимый нуждался в специальном лечении, иммунотерапии, реабилитации, которые возможны только в условиях онкоцентра. Более того, Суталинова периодически выпускали под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Однако прокуроры все же добились для него серьезного срока.