C обвиняемого в смерти Сании Шакировой требуют взыскать 4 млн сомов

На виновника ДТП, в котором погибла "Миссис мира Вьетнам-2018" Сания Шакирова, предъявлен гражданский иск на сумму 4 млн сомов. Суд принял его в производство. Об этом стало известно накануне на состоявшемся первом судебном заседании по громкому делу.

Материального возмещения требует мать трагически погибшей. Так как под ее опекой остались трое несовершеннолетних детей Сании - две дочери 13, 10 лет и сын 8 лет.

В ходе процесса были допрошены свидетели аварии, фельдшера и водитель скорой помощи, которые, по их словам, прибыли на место происшествия через 10 минут после случившегося.

Медицинские сотрудники в показаниях заявили, что подсудимый Чынгыз Кондурбаев (поклонник Сании Шакировой) на момент совершения ДТП был пьян и после предварительного осмотра уехал в больницу со своими знакомыми на белом джипе.

Как выяснилось позже, он приехал в 4-ю городскую больницу Бишкека. Из-за чего в течение 12 часов ни иссыккульские медики, ни сотрудники правоохранительных органов не могли его найти.

Подсудимый признал свою вину частично. Он заявил, что виновен в совершении ДТП, но в тот момент не находился в состоянии алкогольного опьянения и не скрывался с места аварии.

Процесс перенесли на 23 августа.

Напомним, ДТП, в котором погибла Сания Шакирова, произошло 2 июня на въезде в село Чок-Тал Иссык-Кульской области. Молодая девушка погибла еще до приезда врачей.

Обвинение Чынгызу Кондурбаеву, находившего за рулем авто, предъявлены по ст. 281 УК КР "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

Химическая экспертиза, проведенная спустя полсуток, показала, что доза алкоголя в крови Кондурбаева составляла 2,5 промилле. А согласно технической экспертизе – он ехал со скоростью 130-140 км/час.