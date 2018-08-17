Установлены машины, незаконно ввезенные в КР из США и Прибалтики

Ущерб от незаконного ввоза автотранспортных средств на территорию КР составил порядка 3 миллионов 68 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Как уточняется, авто ввозились из Прибалтики, США и Грузии.

"На данный момент транспорт установлен и задержан. Ущерб государству нынешними владельцами возмещен в полном объеме путем перечисления указанной суммы в республиканский бюджет", - отметили в Госкомитете нацбезопасности.

Проводятся соответствующие мероприятия по выявлению аналогичных фактов по легализации автотранспортных средств на территории КР, добавили в ведомстве.