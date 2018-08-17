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"Безопасный город". Послабления по штрафам для водителей маршруток не будет

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- Виктория Григоренко
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Благодаря запуску "Безопасного города" снизится смертность на дорогах. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Государственного комитета инновационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

"Мы изучили опыт ведения других проектов, в том числе в странах ЕС, и прогнозируем, что гибель людей на дорогах начнет снижаться. Примерный процент – 1-1,5. Если такое произойдет, то мы достигнем поставленной в рамках "Безопасного города" цели", - подчеркнул Шатемиров.

Начинать запуск проекта правительство планирует с Бишкека, а затем масштабировать его по территории всей страны.

- Что касается штрафов, то в случае ошибки они будут обжаловаться водителями в административном порядке. Сейчас мы рассматриваем предложения, как облегчить этот процесс. Сразу хотелось бы отметить, что никаких послаблений для водителей маршрутных такси и другого общественного транспорта, часто нарушающих ПДД, не будет. Закон для всех одинаков. Единственная категория, которая получит привилегии – экстренные службы, - пояснил Шатемиров.

Также "Безопасный город" практически исключит неучтенные штрафы водителей со стороны сотрудников ГУОБДД.

- Все случаи нарушений будут фиксироваться, поэтому договориться не получится. Также представители органов, отвечающих за безопасность ДД, будут отчитываться за каждый составленный и не составленный протокол. А так как часть вырученных денег будет идти подрядчику, то четкий контроль за этим неизбежен, - подчеркнул Шатемиров.

URL: https://www.vb.kg/372881
Теги:
Госагентство связи, штраф, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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