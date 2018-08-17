Опрос VB.KG: Сколько готовы потратить бишкекчане на сборы ребенка в школу?

Как собрать ребенка в школу и не разориться? Этот вопрос волнует, пожалуй, большинство родителей детей школьного возраста. И неважно - первоклассник это или ученик "со стажем". Как единодушно считают опрошенные редакцией VB.KG бишкекчане, ребенку нужно купить все, что необходимо - от одежды до канцелярских товаров, и чтобы не хуже, чем у других. Даже если это встанет в кругленькую сумму.

Так что 1 сентября – безусловно, большой праздник, но и немалый стресс как для детей, так и для их родителей.

Психологи давно подготовили целый список рекомендаций о том, как правильно собрать ребенка в школу.

Вот несколько из них, которые могут пригодиться нашим читателям:

1. Не стремитесь купить все и сразу.

2. Составьте список покупок, чтобы не забыть ничего нужного и не тратить деньги на лишние вещи.

3. Выбирайте школьные аксессуары вместе с ребенком. Детям важна оценка одноклассников, поэтому ему должно нравиться то, что вы выберете.

Согласно, нашему соцопросу, многие бишкекчане уже начали закупать необходимое к школе. О том, сколько они готовы потратить на "школьном базаре", смотрите в нашем видеоматериале.