Погода
$ 69.43 - 69.65
€ 78.75 - 79.60

Опрос VB.KG: Сколько готовы потратить бишкекчане на сборы ребенка в школу?

153  0
- Андрей Заверухин, Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как собрать ребенка в школу и не разориться? Этот вопрос волнует, пожалуй, большинство родителей детей школьного возраста. И неважно - первоклассник это или ученик "со стажем". Как единодушно считают опрошенные редакцией VB.KG бишкекчане, ребенку нужно купить все, что необходимо - от одежды до канцелярских товаров, и чтобы не хуже, чем у других. Даже если это встанет в кругленькую сумму.

Так что 1 сентября – безусловно, большой праздник, но и немалый стресс как для детей, так и для их родителей.

Психологи давно подготовили целый список рекомендаций о том, как правильно собрать ребенка в школу.

Вот несколько из них, которые могут пригодиться нашим читателям:

1. Не стремитесь купить все и сразу.

2. Составьте список покупок, чтобы не забыть ничего нужного и не тратить деньги на лишние вещи.

3. Выбирайте школьные аксессуары вместе с ребенком. Детям важна оценка одноклассников, поэтому ему должно нравиться то, что вы выберете.

Согласно, нашему соцопросу, многие бишкекчане уже начали закупать необходимое к школе. О том, сколько они готовы потратить на "школьном базаре", смотрите в нашем видеоматериале.

URL: https://www.vb.kg/372886
Теги:
образование, школа, деньги, ученик, первоклассник, школьный звонок, расходы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  