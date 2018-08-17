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Зачем Алмазбеку Атамбаеву еще один телеканал?

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- ВБ
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По данным Министерства юстиции, перерегистрация ОсОО проведена 4 мая 2018 года. Учредителем канала, кроме Алмазбека Атамбаева, указан общественный фонд "Апрель", сообщает ИА 24.kg.

В регистрационных документах указано, что директором "Канала D" является Алтынбек Мусаевич Жумаев. Ранее учредителем этого ОсОО была Алтынкул Аккозова. С 2013 года канал заплатил более 8 миллионов сомов в виде налогов.

Издание напоминает, что Алмазбек Атамбаев также владеет телеканалом "Апрель" и одноименным фондом. Директор канала "Апрель" - Дмитрий Ложников, фондом руководит Фарид Ниязов.

Все три новые компании расположены в здании "Форума", также принадлежащем Алмазбеку Атамбаеву.

URL: https://www.vb.kg/372900
Теги:
Алмазбек Атамбаев, телевидение
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