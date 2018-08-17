Аудит выявил множественные финансовые нарушения у "Северэлектро"

Счетная палата КР провела плановый аудит деятельности Открытого акционерного общества "Северэлектро" за 2016 год.

Аудитом отмечено, что за 2016 год в сети ОАО поступило 5540,3 млн кВтч электроэнергии, или меньше запланированного объема на 165,0 млн кВтч. Из общего объема поступившей электроэнергии потери электроэнергии составили 14,23%, против плана 12,05%.

Доходы распредкомпании за 2016 год составили 7 285,5 млн сомов, расходы - 7 420,5 млн сомов. ОАО получило убыток на 135,0 млн сомов и в результате за 2016 год не начислены дивиденды на акции, где основным держателем является Фонд по управлению государственным имуществом КР с 80,5% акций.

Несмотря на это, расходы на содержание Совета директоров и членов Ревизионной комиссии превысили запланированную в смете сумму.

Установленный Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР тариф за транзит электроэнергии составляет 16 тыйын за 1 кВтч., который не меняется на протяжении более 10 лет, несмотря на неоднократное представление Госагентству обоснованных расчетов. В результате от транзита электроэнергии для поставок частным покупателям-перепродавцам по заключенным договорам компания ежегодно недополучает доходы.

Аудитом установлено, что в нарушение Методики определения тарифов на электрическую энергию, в затраты необоснованно включены расходы на материальную помощь неработающим пенсионерам, спонсорская помощь и штрафы, всего на 4,8 млн.сомов, которые подлежат перечислению в доход республиканского бюджета. В ходе аудита указанная сумма полностью перечислена в бюджет.

По результатам инвентаризации выявлено отсутствие подтверждающих документов на списание и перемещение основных средств и ТМЦ на общую сумму 6,1 млн сомов. В ходе аудита устранено путем составления накладных на внутреннее перемещение и актов приема передач на 2,6 млн сомов.

Аудит отмечает, что работа по взысканию дебиторской задолженности в ОАО находится на низком уровне. Так, пеня за несвоевременную оплату электроэнергии на конец 2016 года в сумме 245,7 млн сомов необоснованно сторнирована и не отражена по бухгалтерскому отчету.

Также из-за неточного планирования и слабого финансового менеджмента на конец 2016 года общая сумма неликвидных товаров в компании составляет 22,5 млн сомов.

Кроме того, аудитом установлено нерациональное использование средств на закупку оборудования мобильной связи на сумму 147,7 млн сомов, которое с 2014 года не было введено в эксплутацию. В рамках уголовного дела, возбужденного ГСБЭП, проведена экспертиза, за которую оплачено коммерческой структуре 2,3 млн сомов.

В нарушение Закона КР "О государственных закупках", запрещающего приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных в годовом плане государственных закупок, закуплены товарно–материальные ценности на сумму 376,5 млн сомов. Поставщиками товарно-материальных ценностей нарушаются условия договоров в части соблюдения сроков поставки.

В рамках Проекта "Повышение подотчетности и надежности электроснабжения" за счет гранта МАР на сумму 3,4 млн долларов США, профинансированного в 2016 году на 99,4%, запланировано строительство трех подстанций, которые оценены в 8,0 млн долларов США в отсутствии обоснованного расчета.

Аудит отмечает, что стоимость строительства подстанции "Ортосай" мощностью 16МВт планировалось на 3,5 млн сомов, а по конкурсному требованию мощность подстанции уменьшилась до 10 МВт. При этом стоимость строительства осталась без изменения.

По итогам аудита ОАО даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков, и недопущению их в дальнейшей работе.