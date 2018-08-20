В Черногории выяснили, кто самый ленивый. И заплатили ему

Шестые открытые соревнования по лени состоялись в Черногории 18 августа нынешнего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Правила турнира просты - участники одновременно ложатся в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Им разрешается есть, пить и разговаривать. В 2017 году сразу трое игроков установили рекорд в 47 часов ленивого лежания. Все участники получают бесплатную еду и напитки, а живущие на расстоянии свыше ста километров от места проведения мероприятия обеспечиваются транспортом и комнатой для размещения",- отмечает СМИ.

Уточняется, что призовой фонд соревнований за первое место составляет 800 евро, половина из которых выдается деньгами, половина подарками.