Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе в селе Арашан

Экс-президент Кыргызской Республики, Председатель СДПК Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе в мечети села Арашан Аламудунского района Чуйской области, сообщает пресс-служба СДПК.

Затем Алмазбек Атамбаев посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где была прочитана поминальная молитва в память погибших героев Апрельской революции 2010 года. Там же экс-президент пообщался с участниками Апрельской революции, которые тоже пришли почтить память погибших 7 апреля.

От редакции отметим, что это первый раз за долгое время, когда экс-президент Алмазбек Атамбаев вышел в люди.