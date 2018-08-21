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Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе в селе Арашан

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- ВБ
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Экс-президент Кыргызской Республики, Председатель СДПК Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе в мечети села Арашан Аламудунского района Чуйской области, сообщает пресс-служба СДПК.

Затем Алмазбек Атамбаев посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где была прочитана поминальная молитва в память погибших героев Апрельской революции 2010 года. Там же экс-президент пообщался с участниками Апрельской революции, которые тоже пришли почтить память погибших 7 апреля.

От редакции отметим, что это первый раз за долгое время, когда экс-президент Алмазбек Атамбаев вышел в люди.

URL: https://www.vb.kg/372930
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курман айт, президент, Кыргызстан
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