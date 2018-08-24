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На III Всемирных Играх кочевников будет задействовано более 500 волонтеров

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- ВБ
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На III Всемирных Играх кочевников будут задействованы более 500 волонтеров.

Их отбор состоял из трех этапов, из зарегистрированных 3400 волонтеров из 24 вузов Кыргызстана было отобрано 550.

Среди них 30 международных волонтеров из 15 стран мира, а также 80 представителей всех регионов Кыргызстана.

Волонтеры на сегодняшний день распределены по девяти локациям, в числе которых спортивные мероприятия, культурные мероприятия, работа со средствами массовой информации, торжественные церемонии открытия и закрытия Игр.

Волонтеры проинструктированы по вопросам условий проведения мероприятий в рамках ВИК, оказания первой медицинской помощи, ведения протокола, вопросов безопасности и.т.д.

URL: https://www.vb.kg/373002
Теги:
волонтерство, Иссык-Кульская область, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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