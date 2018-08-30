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Российские ученые разрабатывают индивидуальную вакцину от рака кожи

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- Оксана Гут
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В конце 2020 года российские ученые планируют начать клинические испытания своей вакцины от рака кожи на людях. Об этом сообщает издание "Известия".

Отмечается, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина уже начал работы по созданию индивидуализированной вакцины именно от меланомы.

Для лечения наиболее агрессивной формы рака кожи сейчас применяется хирургическое вмешательство, лучевая и химиотерапия.

Однако в большинстве случаев наступает рецидив. Разрабатываемое российскими учеными вещество сможет заблокировать его возникновение.

Новый подход заключается в том, чтобы выявить уникальные мутации, которые появились в раковых клетках конкретного пациента. Зная их, можно синтезировать "неоантигены", которые после удаления опухоли тренируют иммунитет уничтожать раковые клетки.

URL: https://www.vb.kg/373057
Теги:
онкология, Россия, медицина
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