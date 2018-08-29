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Whatsapp вводит плату за сообщения

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- Оксана Гут
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Мессенджер Whatsapp в ближайшее время планирует ввести плату за отдельные сообщения. Информация об этом опубликована в официальном блоге компании.

Отмечается, что платная услуга касается рекламных и сервисных сообщений. Тем самым разработчики планируют сократить количество спама и массовых рассылок.

"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами. Скоро услуги станут платными для компаний, чтобы они были избирательными в отправке сообщений, а в ваших чатах станет меньше ненужной информации", - отмечают разработчики.

URL: https://www.vb.kg/373058
Теги:
Интернет, информационные технологии, деньги
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