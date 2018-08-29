Whatsapp вводит плату за сообщения

Мессенджер Whatsapp в ближайшее время планирует ввести плату за отдельные сообщения. Информация об этом опубликована в официальном блоге компании.

Отмечается, что платная услуга касается рекламных и сервисных сообщений. Тем самым разработчики планируют сократить количество спама и массовых рассылок.

"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами. Скоро услуги станут платными для компаний, чтобы они были избирательными в отправке сообщений, а в ваших чатах станет меньше ненужной информации", - отмечают разработчики.