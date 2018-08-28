Представитель правящей партии выступила с обвинениями к провластным СМИ

С весьма неоднозначным заявлением от имени СДПК выступила пресс-секретарь партии Кундуз Жолдубаева. В частности, она пишет, что "власти не реагируют на массовое распространение слухов и сплетен о якобы подготовке "осеннего государственного переворота". И, дескать, "уже этим некоторые государственные органы потворствуют провокаторам в их попытке дестабилизировать общество, дискредитировать имя экс-президента А.Атамбаева".

Жолдубаева утверждает, что "многие люди обращаются к нам за разъяснениями. Вся эта ложь о якобы подготовке и даже финансировании Атамбаевым общественных беспорядков и государственного переворота публикуется целенаправленно на протяжении последних месяцев".

Пресс-секретарь СДПК заявляет, что "по названиям СМИ и интернет-сайтов, по именам аккаунтов в соцсетях нетрудно догадаться, кому выгодно распускать такие сплетни. А исходя из того, что соответствующие госорганы не реагируют на провокации, создается устойчивое впечатление, что в этом есть определенная заинтересованность неких людей из самой власти".

"Молчание властных структур заставляет нас сделать настоящее заявление", говорится в распространенном сообщении.

Далее Жолдубаева указывает на то, что "именно Атамбаев обеспечил мирную передачу власти", "именно при президентстве Атамбаева в Кыргызстан пришла стабильность. Именно Атамбаев посвятил все 6 лет своего президентства тому, чтобы у народа не было поводов выходить на митинги".

Также пресс-представитель партии заявила, что протестные настроения "накапливаются в стране без какого-либо участия А. Атамбаева, а из-за недальновидной политики самой власти, преследования политических оппонентов, сомнительных кадровых решений, слабой экономической политики".

"Этим людям надо не пытаться валить все с больной головы на здоровую, а вместо распространения сплетен заняться реальным укреплением единства народа и поднятием экономики", - говорится в заявлении.

Какие именно СМИ имеет ввиду Жолдубаева и, видимо, Алмазбек Атамбаев, не указывается. Как и не приводятся имена блогеров, которые обливают грязью экс-президента. Нет ссылок или самих публикаций о "готовящемся перевороте", с критикой в адрес президента. Возможно, они и есть, но в топовом обсуждении, по собственному мониторингу VB.KG, они не значатся. Как, кстати, и непонятно, каким образом власть должна была реагировать на некие "слухи о готовящейся революции" - арестовывать? Кого? Так что, о чем и о ком именно говорит пресс-секретарь правящей партии Жолдубаева, не совсем понятно.

К слову, да. Напоминаем, что СДПК и на сегодняшний день является ведущей, де-факто правящей партией - ее представители составляют большинство в парламенте, Бишкекском городском кенеше, органах исполнительной власти.

Так что, можно заметить, что Жолдубаева представляет в данном конкретном случае скорее экс-президента Атамбаева, нежели всю партию.

Напомним нашим читателям, что экс-глава государства, сама Жолдубаева, любой член партии СДПК, как и каждый гражданин Кыргызской Республики, имеют право обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу проверки достоверности той или иной информации, особенно если это касается данных о якобы готовящемся перевороте. Но, по данным VB.KG, со стороны Алмазбека Атамбаева и его сторонников таких заявлений ни в МВД, ни в ГКНБ не поступало.