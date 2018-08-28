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В Кыргызстане появится "Молодежный дом" для сирот

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- Виктория Григоренко
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В Бишкеке откроется "Молодежный дом" для мальчиков-сирот. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель Общественного фонда "Права защиты детей-сирот" Игорь Беляев.

Он отметил, что в новом здании будут проживать дети из детских домов и интернатов, желающие получить образование и другие навыки, необходимые для самостоятельного существования в обществе.

"Торжественное открытие состоится 30 августа 2018 года в 12.00 часов. Хочу особо отметить, что дети, проживающие в доме, будут обеспечены жильем на момент получения образования. То есть они не останутся на улице без помощи. Программа участников молодежного дома, это не только жилье, но и социальная, психологическая адаптация для таких подростков, выработка у детей-сирот уверенности в себе для существования в новой социальной среде", - подчеркнул Беляев.

В программу включена также работа юристов и психологов, что необходимо для молодого поколения как сейчас, так и в будущем, добавил руководитель Фонда.

Создание домашней обстановки в "Молодежном доме" – немаловажное условие для того, чтобы его подопечные адаптировались к самостоятельной жизни и учились брать на себя определенные обязанности по домашнему хозяйству, приучаться к порядку.

"И в нашем доме созданы все необходимые условия для решения этой задачи – выпускники детских домов будут проживать в так называемых домашних условиях, где есть кухня, комната отдыха и спальня. Они смогут сами накрывать на стол, мыть посуду, убираться и обустраивать свои комнаты предметами интерьера, собственными рисунками", - уточнил Беляев.

Напомним, в Кыргызстане ежегодно из стен детских домов во взрослую жизнь выпускаются 400 сирот. Однако за 22 года лишь один выпускник получил жилье от государства.

URL: https://www.vb.kg/373076
Теги:
волонтерство, дети, молодежь, недвижимость, сироты, Бишкек, Кыргызстан
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