Олег Панкратов призвал менять отношение к инвесторам

На прошедшем заседании правительства, обращаясь к премьер-министру, членам правительства и участникам заседания, министр экономики Олег Панкратов в первую очередь подчеркнул, что в целом, развитие экономик стран основных торговых партнеров за отчётный период 2018 года происходило на фоне усиления геополитической напряженности и неопределенности на фондовом рынке. Это:

- спад мировой торговли и замедление китайской экономики из-за жестких торговых мер США;

- усиление санкций в отношении основного стратегического партнера – Российской Федерации и продолжение оттока капитала в 2018 году ввиду ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (чистый вывоз капитала из Российской Федерации частным сектором в 1 полугодии 2018 года вырос на 20,1 % до 17,3 млрд долл. США);

- риски, связанные с существенным обесцениванием валют развивающихся стран;

"Кроме того, на развитие национальной экономики оказали влияние следующие внутренние факторы: снижение производства золота на руднике Кумтор на 30,8 %; снижение добычи золотых концентратов на 52,8 %; снижение услуг связи на 7,4 % за счет насыщения рынка; повышение стоимости ГСМ за счет повышения отпускных цен, что отражается на себестоимости продукции и общей рентабельности производства сельхозпродукции; низкая инвестиционная активность в стране, усиление оттока поступлений ПИИ (отток за 1 квартал 2018 года составил 247,0 млн долл. США, и это в 2 раза превышает всего объема притока ПИИ (118,7 млн долл. США)); высокая база 2017 года (экономический прирост составлял 5,6 ", - пояснил Панкратов.

Подобные влияющие факторы в определенной степени повлияли на объем ВВП по итогам 7 месяцев 2018 года. Так, по предварительным данным, НСК темп реального роста ВВП составил 99,8 % (за 7 мес. 2017 года - 106,2 .

Без учета Кумтора, реальный темп роста ВВП составил 102,2 % (за 7 мес. 2017 года - 102,6 .

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 99,2 % (июль 2018 года к декабрю предыдущего года), аналогичный показатель в 2017 году составлял 102,1 % и особых колебаний цен на рынке пока не наблюдается.

При этом министр особо подчеркнул, что несмотря на общую отрицательную динамику в отдельных секторах экономики мы достигли положительных результатов, в частности:

Рост в сельском хозяйстве составил 102,1 %, в строительстве – 106,4 %, в торговле – 104,3 %, в услугах гостиниц и ресторанов – 106,3 %. В промышленности рост наблюдается в пищеперерабатывающей промышленности – на 105,2 %, текстильном – на 121,9 %, и производстве нефтепродуктов – на 132,7 %.

На 1 августа 2018 года РКФР было одобрено 1451 проектов на сумму 279,7 млн долларов, включая открытие завода в СЭЗ по производству радиаторов. Также, до конца года будет открыта фабрика по выпуску текстильной продукции, с объемов выпуска 600 тонн пряжи и 200 тыс. текстильных изделий в год, и завод по производству цементного клинкера мощностью 2500 тонн в сутки.

Олег Панкратов заверил, что сложившаяся текущая ситуация экономического развития находится в пределах ожидаемых прогнозных значений и, соответственно, тщательно отслеживается Правительством. Важно, что в результате выполнения установленного планового задания по объему доходов государственного бюджета на 104,3 %, в основном за счет роста налоговых доходов на 103,6 %, все запланированные социальные обязательства профинансированы в полном объеме.

Затронул министр и проблемы, которые и вызвали замедление роста экономики за отчётный период.

Основная - это высокая степень зависимости национальной экономики от деятельности Кумтора (удельный вес в ВВП - 9,3 % и в общем объеме промышленности - почти 40 .

"Способ решения этой проблемы стоит на повестке работы Правительства не один год: Это - поэтапное наращивание компенсационного потенциала и диверсификация реального производства и экспорта с учётом более широких возможностей рынка ЕАЭС.

Компенсировать выпадения объёмов производства, связанные с Кумтором, может и должен отечественный бизнес с расширением реального производства", - подчеркнул Панкратов.

Другой проблемой в отчётном периоде стало фактическое сокращение добычи металлических руд в 2 раза (концентраты золотосодержащие) за счет переработки запасов остатков 2017 года, а также временной приостановки обогатительной фабрики рудника "Иштамберды", с обращением жителей Чаткальского района о создавшейся неблагоприятной экологической обстановки.

Министр обратил внимание главы правительства, что количество простаивающих предприятий не уменьшается, по итогам семи месяцев простаивало 38 предприятий. Основными проблемами являются высокая степень износа основных средств, технологическая отсталость, нехватка оборотных средств на развитие предприятия, что приводит к низкой конкурентоспособности продукции.

По мнению Олега Панкратова, проблемы в промышленности усугубляются еще тем, что промышленная политика не сосредоточена в одном государственном органе.

"Этот вопрос неоднократно поднимался на всех уровнях, однако до сих пор приемлемого решения не найдено", - заявил министр. Обратил он внимание и на проблемы развития сельского хозяйства.

"Имея достаточные ресурсы для развития сельского хозяйства, пока не наблюдаем значительного увеличения производства фруктов и овощей. Дефицит минеральных удобрений является одной из проблем для наращивания производства. Обеспеченность составляет всего 30%. Последние годы принимаются меры по увеличению посевных площадей сельскохозяйственных культур, однако, урожайность основных сельскохозяйственных культур остается низкой по сравнению даже с соседними странами", - считает руководитель ведомства. А препятствием для увеличения животноводческой продукции является низкая продуктивность сельскохозяйственных животных и низкая породистость. И, как результат, низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции, которая в последние годы не превышает 12-15%, остальную продукцию мы вывозим сырьем.

В строительном комплексе основными проблемами являются ограничение доступа к инфраструктурам, незавершенность генеральных планов населенных пунктов, слабый контроль соответствующими службами за ведением строительных работ и безопасностью на объектах.

"Всего в план строительства на 2018 год из 417 объектов попали 260, и большинство объектов готовы лишь на 30% или вовсе не построены", - подчеркнул министр.

Говоря о необходимости привлечения инвестиций Олег Панкратов обратил внимание руководителей государственных органов, Полномочных Представителей Правительства в областях на важность активной работы с инвесторами, местным населением, привлечением прямых инвестиций в регионы.

"Если мы не поменяем наше отношение к потенциальному инвестору, то мы не обеспечим выполнение Программы развития Правительства "Доверие, единство и созидание", которая предполагает рост экономики не ниже 4% в год. Кроме того, прошло больше года с момента принятия Концепции регионального развития, а в начале года принят Указ Президента об объявлении 2018 года годом развития регионов, и хочу обратить внимание руководителей регионов о необходимости обеспечить выполнение Указа, ускорить работу по подготовке программ развития городов точек роста и запуску инвестиционных проектов по обновлению и модернизации инфраструктуры регионов и работу по внедрению инвестиционных лотов", - призвал министр экономики.

Олег Панкратов напомнил, что перед правительством поставлена задача обеспечить рост экономики до конца года не менее 102,8%. И с учётом выхода Кумтора на плановые показатели по добыче золота, этот показатель должен быть достигнут.

"Вместе с тем хотел бы поднять вопрос об ответственности каждого руководителя, и если хотите каждого сотрудника государственных органов за результаты развития экономики страны. Так сложилось, что сейчас у нас нет единой системы целевых индикаторов, демонстрирующей конкретные вклады каждого министерства или ведомства по достижению целевых индикаторов страны и решение той или иной задачи Правительства. Поэтому и ответственность руководителей "размывается" или перекладывается с одного ведомства на другое.

Считаю, что сегодня необходим совершенно другой подход, начиная с разработки Программы и Планов Правительства и оценки деятельности руководителей государственных органов по обеспечению решения поставленных перед ними задач", - также заявил министр экономики Олег Панкратов.

Министр напомнил, что на сегодняшний день существует следующая система оценки работы государственных органов:

• Отчет Премьер-министра Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, (по формату утвержденного постановлением ЖККР от 28 апреля 2016 года № 492-VI (обязательный формат отчета ПМКР).

• Оценка государственных органов: (постановление ПКР № 329 от 17 июня 2016 года. "Об оценке деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек, Ош и их руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях");

• Отчет по итогам социально-экономического развития страны;

• Оценка деятельности структурных подразделений государственных органов: (постановление ПКР № 531 от 24 августа 2017 года);

• Оценка деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих: (постановление ПКР №131 от 1 марта 2017г.);

Эти промежуточные отчеты в системе Правительства не могут использоваться для подведения итоговых результатов оценки каждого государственного органа, потому что создаются по разным методикам. Кроме того, подготовка существующих форматов отчетов разделена и по времени, и по составу работ, т.е. готовятся они в разные периоды, и сбор материалов осуществляется по различным формам. Например, итоги социально-экономического развития - раз в квартал, оценка деятельности раз в полгода, а отчет Премьер-министра в ЖК один раз в год.

"И в большой степени подведение итогов и оценка деятельности проводятся без привязки к целям и задачам конкретного государственного органа. Поэтому, выявить конкретного исполнителя по каждому из целей в настоящее время проблематично. Исходя из этих проблем, Министерство экономики приступило к созданию новой формы отчетности, объединив все системы оценки госорганов в единую систему. Для этого будет разработан единый Реестр целевых показателей, который будет вытекать из ожидаемых показателей Программы Правительства "Доверие, Единство и Созидание", показателей отчета Премьер-министра перед ЖК КР, итогов СЭР и Целей устойчивого развития. За каждый установленный индикатор будет отвечать ответственный госорган", - сообщил Олег Панкратов.

Информация предоставлена пресс-службой Министерства экономики КР.