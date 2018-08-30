Жээнбеков и Эрдоган обсудят передачу эстафеты проведения ВИК Турции

Рассматривается вопрос передачи эстафеты проведения следующих Всемирных игр кочевников другой стране.

Торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников пройдет 2 сентября 2018 года в г. Чолпон-Ата с участием Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

На церемонию открытия Игр ожидается прибытие президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдогана, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наследного принца эмирата Фуджейра Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль-Шарки и Президента Татарстана Рустама Минниханова.

На сегодняшний день прорабатывается вопрос передачи эстафеты проведения следующих Всемирных игр кочевников другой стране, возможно Турции. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках официального визита Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан, который состоится 1-2 сентября.

На открытие III Всемирных игр кочевников приглашены Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Айнаш Токбаева, экс-президенты страны Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев, видные государственные и общественные деятели страны, а также дипломатический корпус, сообщает отдел информационной политики АПКР.