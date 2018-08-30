Жээнбеков и Эрдоган обсудят передачу эстафеты проведения ВИК Турции

Түркия менен дегеле түрк тилдүү мамлекететр менен мамилени мындан ары жакшыртуунун эң жакшы символу
Рассматривается вопрос передачи эстафеты проведения следующих Всемирных игр кочевников другой стране.
Торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников пройдет 2 сентября 2018 года в г. Чолпон-Ата с участием Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.
На церемонию открытия Игр ожидается прибытие президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдогана, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наследного принца эмирата Фуджейра Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль-Шарки и Президента Татарстана Рустама Минниханова.
На сегодняшний день прорабатывается вопрос передачи эстафеты проведения следующих Всемирных игр кочевников другой стране, возможно Турции. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках официального визита Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан, который состоится 1-2 сентября.
На открытие III Всемирных игр кочевников приглашены Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Айнаш Токбаева, экс-президенты страны Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев, видные государственные и общественные деятели страны, а также дипломатический корпус, сообщает отдел информационной политики АПКР.