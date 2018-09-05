Сариев: Атамбаев окончательно запутался и загнал себя в патовую ситуацию

На минувших праздниках и открытии III Всемирных игр кочевников кыргызстанцы отметили весьма тесное общение между экс-президентом КР Розой Отунбаевой и Сооронбаем Жээнбековым. А также отсутствие на торжествах Алмазбека Атамбаева, который проигнорировал приглашение действующей власти.

После этого многие задались вопросом, как повлияет на нынешнего главу КР дружба с Розой Исаковной, и как можно теперь оценивать политический имидж Алмазбека Шаршеновича?

Политолог Марс Сариев отметил VB.KG, что Алмазбек Атамбаев окончательно запутался и загнал себя в патовую ситуацию.

- Виной тому его внутренние психологические проблемы. К тому же, в политическом плане Алмазбек Шаршенович – стагнирующая фигура, за которой фактически нет никаких сил. Его политический вес на данный момент слишком мал. Поэтому, на мой взгляд, единственное спасение - попытаться стать конструктивной оппозицией и заменить "Ата Мекен". Ну а пока он – полный политический банкрот, - уверен Сариев.

А вот присутствие Розы Отунбаевой и ее тесное общение с Жээнбековым политолог счел положительным моментом.

- Это стабилизирует Кыргызстан. Ведь Роза Исаковна ассоциируется с гражданским обществом, с сознательной частью населения, которую представляет неправительственный сектор и интеллигенция. Это некий сигнал, что действующая власть не является региональной, не делает каких-либо предпочтений. Тем более, когда многие пытаются говорить о клановости и возвращении пробакиевских кадров. Но именно это показатель для интеллигенции, что действующая власть не уйдет по бакиевскому пути. Поэтому подобные отношения – показатель оздоровления политического климата и стабильности Кыргызстана, - заверил Марс Сариев.