Погода
$ 68.90 - 69.12
€ 79.65 - 80.45

Сариев: Атамбаев окончательно запутался и загнал себя в патовую ситуацию

1200  7
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На минувших праздниках и открытии III Всемирных игр кочевников кыргызстанцы отметили весьма тесное общение между экс-президентом КР Розой Отунбаевой и Сооронбаем Жээнбековым. А также отсутствие на торжествах Алмазбека Атамбаева, который проигнорировал приглашение действующей власти.

После этого многие задались вопросом, как повлияет на нынешнего главу КР дружба с Розой Исаковной, и как можно теперь оценивать политический имидж Алмазбека Шаршеновича?

Политолог Марс Сариев отметил VB.KG, что Алмазбек Атамбаев окончательно запутался и загнал себя в патовую ситуацию.

- Виной тому его внутренние психологические проблемы. К тому же, в политическом плане Алмазбек Шаршенович – стагнирующая фигура, за которой фактически нет никаких сил. Его политический вес на данный момент слишком мал. Поэтому, на мой взгляд, единственное спасение - попытаться стать конструктивной оппозицией и заменить "Ата Мекен". Ну а пока он – полный политический банкрот, - уверен Сариев.

А вот присутствие Розы Отунбаевой и ее тесное общение с Жээнбековым политолог счел положительным моментом.

- Это стабилизирует Кыргызстан. Ведь Роза Исаковна ассоциируется с гражданским обществом, с сознательной частью населения, которую представляет неправительственный сектор и интеллигенция. Это некий сигнал, что действующая власть не является региональной, не делает каких-либо предпочтений. Тем более, когда многие пытаются говорить о клановости и возвращении пробакиевских кадров. Но именно это показатель для интеллигенции, что действующая власть не уйдет по бакиевскому пути. Поэтому подобные отношения – показатель оздоровления политического климата и стабильности Кыргызстана, - заверил Марс Сариев.

URL: https://www.vb.kg/373169
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, День независимости, Всемирные игры кочевников, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Кыке
05.09.2018, 09:58

Мне кажется, Алмазбеку Атамбаеву нужно было прийти на приглашение, поучаствовать, похлопать, зарыв на время обиды. Все таки его пригласили не на днюху там Соке или Розочки, а на государственный праздник. И это было бы мудро и великодушно. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жама
05.09.2018, 10:02

Кому интересно мнение этих политологов? Они не имеют собственного мнения, говорят то, что понравится власти, продажные все

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ильяс Сагынбеков
05.09.2018, 10:03
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 6
Комментариев: 12

Марс Сариев принимает за слабость - принципиальность. Сам он охотно подмахивал и Атамбаеву, когда тот был у власти, и Бабанову, и всем, всем, всем. Вопрос был только в цене. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
05.09.2018, 10:10
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 46
Минусов: 32
Комментариев: 59

Ушел на пенсию после долгого вешания лапши на уши народу  - пусть молча и сидит на пенсии, сказки внукам рассказывает. И радуется, что не посадили за превращение Кыргызстана в страну коррупционеров и контрабандистов. 

Ему надо было стать сказочником, или на худой конец - певцом лирических песен. Больше пользы принес бы народу. Но угораздило же его стать президентом.

По справедливости его надо сажать в тюрьму, потому что при его правлении уровень контрабанды превысил 70% от всего уровня импорта и всякие там раимы-миллионеры начала зарабатывать миллионы долларов за счет бюджета.

До сих пор смеюсь, когда вспоминаю, как он рассказывал про этапы борьбы с коррупцией. Певец-сказочник даже не понимает, что в борьбе с коррупцией нет этапов. Есть борьба с коррупцией, или его отсутствие. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ильяс Сагынбеков
05.09.2018, 10:14
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 6
Комментариев: 12

Это конечно не язык политолога или политтехнолога. Марс Сариев вообще в курсе, что он дал комментарий про Атамбаева? Или ему дали подписать чужую речь больше похожую на высер бакиевского пиарщика?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ильяс Сагынбеков
05.09.2018, 10:16
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 6
Комментариев: 12

Бишкек Кыргызстан

Ушел на пенсию после долгого кормления народа лапшой - пусть молча и сидит на пенсии, сказки внукам рассказывает. И радуется, что не посадили за превращение Кыргызстана в страну коррупционеров и контрабандистов. 

При нём ВВП рос, егерей и учителей не увольняли, а сейчас посмотрите: По итогам 7 месяцев, ВВП Кыргызстана впервые за два года ушел в минус на 0,2%.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жаныбек Кеңешов
05.09.2018, 10:17
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 23
Комментариев: 18

АША ал мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарды. Президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин ачка калчудай болуп контрабанданы да өзү көзөмөлдөгөнү билинди. Тыштан келген кредиттердин жарымысы эле анын табакташтары менен чогуу «оп» этилип кеткени ачыкка чыкты. Элдин убалын уруп да ойнобогон экен. Ошол тыштан алынган кредиттерди кийин элим кантип төлөйт деген ойду капарына албаптыр.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  