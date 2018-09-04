Спортсмены Кыргызстана завоевали 11 медалей по мас-рестлингу

Сегодня, 4 сентября, по итогам финальных игр по мас-рестлингу стали известны имена спортсменов медалистов. Было разыграно 12 комплектов медалей среди мужчин и женщин в разных весовых категориях. В соревнованиях принимали участие 122 спортсмена из 26 стран.

В весовой категории 60 кг кыргызстанец Бекжан Омуралиев стал обладателем золотой медали. Второе место занял спортсмен из Азербайджана Расул Сафаров. Третьи места поделили между собой Ислом Абдумаликов (Узбекистан) и Медет Есбулаев (Казахстан).

В борьбе за золото в весовой категории 70 кг кыргызстанский спортсмен Кудайназар Алимов уступил спортсмену из России Александру Рахлееву. Бронзовые медали поделили спортсмены Шамет Темирлан (Казахстан) и Алексей Кушнир (Украина).

В весовой категории 80 кг за первое место боролись кыргызстанский спортсмен Аскат Джунушев и россиянин Семен Атаков, который смог одолеть своего соперника. Обладателями бронзовых медалей стали спортсмены Сежеди Алиакбар (Иран) и Султан Агаев (Азербайджан).

В весовой категории 90 кг в финальной схватке золотую медаль завоевал кыргызстанский спортсмен Азат Таштанбеков. Его соперник из России Данил Моисеев стал серебряным призером. Третьи места поделили между собой спортсмены Абрар Багерпур Али (Иран) и Илиоз Кодиров (Узбекистан).

В весовой категории до 105 кг кыргызстанский спортсмен Атайбек улуу Келдибек оказался сильнее всех своих соперников. Второе место занял российский спортсмен Денис Слепцов. Третьими стали спортсмены Тмас Дели (Венгрия) и Старков Вячеслав (Казахстан).

В весовой категории до 125 кг в финале боролись российские спортсмены. Золотую медаль завоевал Дмитрий Попов, обладателем серебра стал Антон Дементьев. Третьи места поделили между собой спортсмены Насимжон Ражабов (Узбекистан) и Александр Краснов (Казахстан).

В абсолютной весовой категории свыше 125 кг в финале боролись кыргызстанец Рустам Джалилов и россиянин Андрей Маркин. Золото завоевал российский спортсмен. Бронзовыми призерами стали спортсмены Реза Гейтаси (Иран) и Алатансух (Китай).

Соревнования среди женщин проходили в пяти весовых категориях.

В весовой категории 55 кг среди женщин победительницей стала спортсменка из России Сардана Осипова. В финале она обыграла соперницу из Узбекистана Регину Муляшеву. Кыргызстанская спортсменка Эльза Абдыкадырова и россиянка Людмила Казакова стали бронзовыми призерами.

В весовой категории 65 кг в финале боролись кыргызстанка Кымбат Нуржанова и спортсменка из России Алина Турчина. Победительницей схватки стала Алина Турчина. Обладателями бронзовых медалей стали спортсменки Анна Ваганова (Россия) и Фанни Ребека Варга (Венгрия).

В весовой категории 75 кг российская спортсменка Саина Седалищева завоевала первое место. Второе место за спортсменкой из Азербайджана Наргизой Ибрагимовой. Третьи места поделили спортсменки Мадина Элиева (Узбекистан) и Любовь Малеева (Кыргызстан).

В весовой категории 85 кг золотую медаль завоевала спортсменка из Украины Ирина Заславская. Серебряным призером стала спорстменка из Казахстана Дарья Нестерова. Бронзовые медали завоевали Сандра Бенагши (Венгрия) и Назия Майлибашева (Кыргызстан).

В абсолютной весовой категории свыше 85 кг россиянка Светлана Тихонова победила соперницу из США Халл Линдзи. Третьи места за спортсменками Дилдорой Рахмоновой (Кыргызстан) и Ашури Хиния (Иран).

Общий призовой фонд по мас-рестлингу составляет 770 тыс. сомов. Обладатели золотых медалей получат по 50 тыс. сомов, серебряные призеры по 30 тыс. сомов и бронзовые призеры по 15 тыс. сомов.