Финпол перевел на "коррупционный" счет 7 млн 789 тысяч 713 сомов

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) произведен очередной денежный перевод на Единый депозитный счет в размере 7 миллионов 789 тысяч 713 сомов.

Ранее ГСБЭП было переведено на Единый депозитный счет 150 миллионов 787 тысяч 732 сома.

Общая сумма средств, поступивших на Единый депозитный счет со стороны ГСБЭП составила 158 миллионов 575 тысяч 464 сома.

Средства переведены во исполнение Постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики".

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности Кыргызской Республики "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности Страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений, сообщает пресс-служба Финпола.