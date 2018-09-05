50 млн $ инвестирует в ОАО "МАМ" Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş

Между ОАО "МАМ" и турецкой компанией "Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş" подписан Меморандум о сотрудничестве на 50 млн $

В Бишкеке 2 сентября в рамках официального визита Президента Турция Реджепа Таипа Эрдогана в Кыргызстан состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей Кыргызстана и Турции.

В своей приветственной речи президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность оказать поддержку турецким инвестициям в Кыргызстан.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган акцентировал внимание турецких бизнесменов на улучшении сектора транспортно-авиационной инфраструктуры Кыргызстана.

В рамках форума был подписан Меморандум о Сотрудничестве между ОАО "Международный аэропорт "Манас" и турецкой компанией "Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş", где были определены следующие проекты:

- Создание транзитно почтово-курьерского терминала на территории международного аэропорта "Манас";

- Улучшение инфраструктуры аэропорта "Манас", включая VIP-зал и др.;

- Совместное развитие дочерней авиакомпании ОАО "Международный аэропорт "Манас" ОсОО "Эйр Кей Джи", расширение карты полетов и приобретение 3 воздушных судов.

Для реализации вышеуказанных целей акционерное общество "Gata Havayollarıve Taşımacılık A.Ş" намерено инвестировать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Реализация этих проектов даст ряд мультипликационных эффектов:

- увеличение количества рейсов в международном аэропорту "Манас";

- увеличение объема груза в международном аэропорту "Манас";

- увеличение объема таможенных выплат в бюджет Кыргызстана;

- создание новых/дополнительных рабочих мест;

- вклад в развитие реального сектора экономики КР;

- укрепление торгово-экономических отношений между Турцией и Кыргызстаном.