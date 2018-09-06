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Сколько платежных банковских карт находится в обращении у кыргызстанцев?

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- Виктория Григоренко
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За год в Кыргызстане количество платежных карт в обращении у населения увеличилось на миллион. Об этом VB.KG сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

- Темп их роста по республике составил 14 процентов. В 2017 году всего по республике их насчитывалось 1 миллион 984 тысяч 163, то на июнь 2018 года – 2 миллиона 260 тысяч 669. При этом в КР действует Закон "О защите прав потребителей" и Налоговый кодекс КР, который предусматривает обязательную установку POS-терминалов. Поэтому НБ КР совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования проводит рейды по соблюдению данного требования во всех торговых точках и местах по оказанию услуг населения, например, в Салонах красоты, химчистках и т.д. Под этот Закон попадают те хозяйствующие субъекты бизнеса, чья площадь 50 квадратных метров, - пояснила Карабаева.

Это необходимо для беспрепятственной оплаты гражданами любых покупок или услуг безналичным платежом.

- Касается требование и пансионатов на Иссык-Куле. 4-5 сентября 2018 года мы проводили мониторниг в Оше, две недели назад в Иссык-Кульской области. Но стоит признать, что по сравнению с прошлым годом темпы роста POS-терминалов по КР составили 9,6 процентов, а их количество увеличилось на 1 тысячу единиц – с 8 285 до 9 082, - подчеркнула Карабаева.

Официальный представитель НБ КР добавила, что если предписание бизнес не выполняет, то ему грозит штраф.

- Правда, в последнее время мы ограничивались в основном предупреждениями. Время на выполнение требований законодательства к хозяйствующим субъектом выбирается в зависимости от их возможностей, - уточнила Аида Карабаева.

Напомним, согласно Закону КР "О защите прав потребителей", продавец не вправе ограничивать покупателя в выборе способа оплаты при расчете за товары, работу или услуги в безналичной форме (платежные карточки) с использованием аппаратных периферийных устройств. На данный момент обозначен перечень отдельных видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием банковских платежных карт, а также сроки исполнения.

Стоит напомнить, что ставка налога при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, оплаченных в безналичной форме устанавливается в размере 0 процентов (в наличной 2 процента-прим. ред.).


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URL: https://www.vb.kg/373228
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, деньги, НБ КР
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