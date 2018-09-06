Адамкула Жунусова "сдали" бывшие подчинённые?

Экс-председатель Таможенной службы Адамкул Жунусов имеет прямое отношение к уголовному делу, по которому были задержаны бывший начальник Центральной таможни Нурбек Айбашев и бывший заместитель главы ГТС Замирбек Ниязалиев. Об этом VB.KG сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанные высокопоставленные сотрудники ГТС возможно просто "слили" своего бывшего шефа.

Напомним, экс-председатель ГТС Адамкул Жунусов был объявлен в розыск. Первомайским районным судом ему было заочно предъявлено обвинение по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что он вкупе с другими должностными лицами ГТС содействовал тому, что некая частная компания получила незаконно таможенные преференции по платежам. Государству был нанесен ущерб на сумму более 166 миллионов долларов.

В такую же сумму был оценен ущерб, нанесенный действиями бывшего начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева и бывшего заместителя главы ГТС Замирбека Ниязалиева. В частности, ГСБЭП обвинила их в том, что при вывозе из Кыргызстана в Китай кожаного сырья таможенные пошлины для частной компании были облегчены, а кожаные изделия вновь в республику не поступали. Так как согласно таможенным процедурам, при вывозе шкур и обратном завозе готовых кожаных изделий субъект освобождается от таможенных пошлин.

Суд вынес обоим меру пресечения в виде заключения под стражей до окончания следствия.