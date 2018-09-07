Премьер-министр Кыргызстана встретился с депутатами Парламента Японии

По итогам форума достигнута договоренность активизировать отношения между парламентами двух стран, в первую очередь в сфере привлечения инвестиций для активизации деловых контактов", - сказал Ген Накатани.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с депутатом Палаты Представителей Японии, лидером Лиги дружбы с Кыргызской Республикой Ген Накатани и депутатом Палаты представителей Парламента Японии, членом Лиги дружбы Асахико Михарой.

Депутаты парламента Японии поблагодарили Главу Правительства за возможность встретиться и рассказали об итогах состоявшегося накануне в Бишкеке первого кыргызско-японского межпарламентского форума.

"Мы очень довольны итогами состоявшегося межпарламентского форума. По итогам форума достигнута договоренность активизировать отношения между парламентами двух стран, в первую очередь в сфере привлечения инвестиций для активизации деловых контактов", - сказал Ген Накатани.

В ходе встречи депутаты японского парламента поделились положительными впечатлениями о III Всемирных играх кочевников, об этногородке в урочище Кырчын, отметив высокую организацию мероприятий и красоту местной природы.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с удовлетворением отметил плодотворность первого кыргызско-японского межпарламентского форума, подчеркнув, что республика придает особое значение отношениям с Японией и высоко ценит оказываемую поддержку и помощь.

Глава Правительства также выразил соболезнования в связи с произошедшим в Японии землетрясением, приведшим к человеческим жертвам.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Японией в сферах развития инфраструктуры, туризма и производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции, а также в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Стороны подчеркнули важность активизации контактов между представителями бизнес-кругов двух стран для реализации конкретных совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.