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Финпол перевел на Единый депозитный счет 3 миллиона 52 тысячи 962 сома

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- ВБ
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Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 3 миллиона 52 тысячи 962 сома.

Общая сумма средств, поступивших на Единый депозитный счет со стороны ГСБЭП, составила 161 миллион 328 426 сомов.

Данное перечисление произведено во исполнение Постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики".

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности Кыргызской Республики "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова, направленных на обеспечение внутренней экономической безопасности Страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений, сообщает пресс-служба Финпола.


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URL: https://www.vb.kg/373310
Теги:
коррупция, Финполиция, ГСБЭП
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