Погода
$ 69.56 - 69.81
€ 80.20 - 81.05

В Бишкеке открылся Центр по диагностике и лечению рака шейки матки

109  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как рассказал президент Кыргызской ассоциации акушер-гинекологов, д.м.н. Арсен Аскеров, по инициативе ассоциации в Бишкеке открылся научно-образовательный центр по эндогистерокольпоскопии и перинатальной медицине. Здесь будут проводиться базовые краткосрочные курсы по непрерывному медицинскому обучению и повышению квалификации врачей и ординаторов, если они захотят пройти такой курс.

"В данное время мы на стадии переговоров с разными партнерами, чтобы усилить техническое оснащение, - говорит Арсен Аскеров. - Мы начали с эндовидеокольпоскопии, уже обслужили первых пациентов и согласно международным стандартам, которые отработали в своем научном центре, пошагово проделали все стандартные действия по этой процедуре. У нас есть подобный центр при Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации, но он больше теоретизирован и там нет такого оборудования. Обучение в новом центре позволит врачам вовремя диагностировать фоновые предраковые и раковые заболевания шейки матки и заниматься их профилактикой и эффективным консервативным и радиоволновым лечением шейки матки без радикального удаления и без запущенного состояния. По имеющейся у нас информации, в Бишкеке только в четырех центрах семейной медицины проводится кольпоскопия, остальные центры не проводят такого полного исследования, т.е. у женщин позднего репродуктивного возраста нет доступа к этим качественным кольпоскопическим исследованиям".

Информация предоставлена пресс-центром Минздрава КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373329
Теги:
Минздрав, онкология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  