В Бишкеке открылся Центр по диагностике и лечению рака шейки матки

Как рассказал президент Кыргызской ассоциации акушер-гинекологов, д.м.н. Арсен Аскеров, по инициативе ассоциации в Бишкеке открылся научно-образовательный центр по эндогистерокольпоскопии и перинатальной медицине. Здесь будут проводиться базовые краткосрочные курсы по непрерывному медицинскому обучению и повышению квалификации врачей и ординаторов, если они захотят пройти такой курс.

"В данное время мы на стадии переговоров с разными партнерами, чтобы усилить техническое оснащение, - говорит Арсен Аскеров. - Мы начали с эндовидеокольпоскопии, уже обслужили первых пациентов и согласно международным стандартам, которые отработали в своем научном центре, пошагово проделали все стандартные действия по этой процедуре. У нас есть подобный центр при Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации, но он больше теоретизирован и там нет такого оборудования. Обучение в новом центре позволит врачам вовремя диагностировать фоновые предраковые и раковые заболевания шейки матки и заниматься их профилактикой и эффективным консервативным и радиоволновым лечением шейки матки без радикального удаления и без запущенного состояния. По имеющейся у нас информации, в Бишкеке только в четырех центрах семейной медицины проводится кольпоскопия, остальные центры не проводят такого полного исследования, т.е. у женщин позднего репродуктивного возраста нет доступа к этим качественным кольпоскопическим исследованиям".

Информация предоставлена пресс-центром Минздрава КР.