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Выявлен очередной контрабандный ввоз машин в Кыргызстан

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- Виктория Григоренко
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ГСБЭП в очередной раз установлен факт контрабандного ввоза грузовой автомашины марки "Скания R420". Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, коррупционную схему Финпол выявил в Токтогульском районе и городах Майлу-Суу, Таш-Кумыр и Кара-Куль. Грузовое авто было ввезено в республику без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства по ранее выявленной коррупционной схеме.

- 28 августа текущего года на ПТК "Кара-Куль" задержана автомашина марки "Скания R420" с прицепом марки "Моно Транссервис". Согласно расчету Государственной таможенной службы, сумма недопоступивших таможенных платежей в бюджет государства предварительно составила свыше 1 миллиона сомов, - говорится в информации.

Уточняется, что 5 сентября 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела принятыми мерами ГСБЭП возмещение причинённого ущерба государственному бюджету обеспечено полное возмещение ущерба на сумму 1 миллион 231 037 сомов.

- Уважаемые граждане, ГСБЭП обращает ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством КР, " лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты причитающихся таможенных платежей, включая штрафы и пени, с проведением таможенного декларирования и выпуска товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды, и если в его действиях не содержится иного состава преступления",- добавили в Финполиции.


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URL: https://www.vb.kg/373370
Теги:
контрабанда, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, деньги
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