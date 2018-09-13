СДПК не будет защищать в суде честь и достоинство Атамбаева

Партия СДПК не намерена судиться со СМИ, которые распространяли про экс-президента Алмазбека Атамбаева компрометирующую информацию. Об этом редакции VB.KG заявила пресс-секретарь партии Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, они ограничились только жалобой в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, в которую входят известные отечественные журналисты и эксперты.

- Эти издания опубликовали информацию, что Алмазбек Атамбаев якобы осенью готовит переворот. Подобные недостоверные публикации нарушают этический кодекс журналиста, и поэтому мы просим комиссию рассмотреть этот вопрос, - сказала она.

В то же время главный редактор газеты "Майдан KG" Нургазы Анаркулов в своем интервью "Азаттык" назвал эту жалобу необоснованной. В частности он заявил, что редакция готова отстаивать честь и достоинство.

Какое решение примет по заявлению СДПК Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, еще предстоит узнать впереди, но, как пояснила редакции VB.KG бывший член данной комиссии и журналист Лейла Саралаева, в случае положительного решения в пользу экс-президента решение может быть в форме общественного порицания и рекомендации, как избежать подобных ситуации в будущем.

Между тем, стоит напомнить, что это уже не первый раз, когда экс-президент Алмазбек Атамбаев вступает в конфликт со СМИ.

Так, еще в 2015 году на пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев заявил, что представители некоторых СМИ, в том числе "Вечерний Бишкек", виновны в смерти его матери и брата.

- Брат мой погиб только из-за статей, которые публиковались. В какой другой стране брата президента пресса затравливает до инфаркта? О чем это говорит? У нас не свобода прессы - у нас разгул, - сказал тогда глава государства.

После этой пресс-конференции журналист Эркин Туралиев заявил во всеуслышание, что будет отстаивать свои честь и достоинства тем, что подаст в суд на президента Атамбаева, но по какой-то причине так и не довел дело до конца.

Речь тогда шла о публикации от 1995 года, в которой он писал, что Атамбаев, будучи бизнесменом, незаконно ввез в страну импортную видеоаппаратуру на миллионы долларов.

Еще одним нашумевшим делом стали судебные иски экс-президента к "Занозе" и "Азаттыку". Иск к последнему изданию, правда, позже был отозван. Всего против "Занозы" в 2016 году Генпрокуратура подала пять исков. В итоге соучредители издания проиграли в суде по всем этим искам и должны были выплатить президенту 27 миллионов сомов. Кроме того, на своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев заявил тогда, что никогда не простит "Занозу" и никогда не отзовет иск против нее.

- Это судебное разбирательство станет показательным для "журналистов-клеветников", - заявил он тогда.

Впрочем, после завершения своего президентского срока Алмазбек Атамбаев кардинально поменял свое мнение, отозвав свои прежние иски к журналистам.

В частности, он подчеркнул, что материальная часть исков никогда не была его целью.

"Речь шла только о необходимости создания механизмов защиты общества от клеветы", - сказал экс-президент.