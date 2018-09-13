СДПК не будет защищать в суде честь и достоинство Атамбаева

Паника у журов из ничего. Он же им вынес предупреждение, что вот так вот писать нельзя, надо проверять, если за вами стоит власть это не значит, что можно такое распускать!
Партия СДПК не намерена судиться со СМИ, которые распространяли про экс-президента Алмазбека Атамбаева компрометирующую информацию. Об этом редакции VB.KG заявила пресс-секретарь партии Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, они ограничились только жалобой в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, в которую входят известные отечественные журналисты и эксперты.
- Эти издания опубликовали информацию, что Алмазбек Атамбаев якобы осенью готовит переворот. Подобные недостоверные публикации нарушают этический кодекс журналиста, и поэтому мы просим комиссию рассмотреть этот вопрос, - сказала она.
В то же время главный редактор газеты "Майдан KG" Нургазы Анаркулов в своем интервью "Азаттык" назвал эту жалобу необоснованной. В частности он заявил, что редакция готова отстаивать честь и достоинство.
Какое решение примет по заявлению СДПК Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, еще предстоит узнать впереди, но, как пояснила редакции VB.KG бывший член данной комиссии и журналист Лейла Саралаева, в случае положительного решения в пользу экс-президента решение может быть в форме общественного порицания и рекомендации, как избежать подобных ситуации в будущем.
Между тем, стоит напомнить, что это уже не первый раз, когда экс-президент Алмазбек Атамбаев вступает в конфликт со СМИ.
Так, еще в 2015 году на пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев заявил, что представители некоторых СМИ, в том числе "Вечерний Бишкек", виновны в смерти его матери и брата.
- Брат мой погиб только из-за статей, которые публиковались. В какой другой стране брата президента пресса затравливает до инфаркта? О чем это говорит? У нас не свобода прессы - у нас разгул, - сказал тогда глава государства.
После этой пресс-конференции журналист Эркин Туралиев заявил во всеуслышание, что будет отстаивать свои честь и достоинства тем, что подаст в суд на президента Атамбаева, но по какой-то причине так и не довел дело до конца.
Речь тогда шла о публикации от 1995 года, в которой он писал, что Атамбаев, будучи бизнесменом, незаконно ввез в страну импортную видеоаппаратуру на миллионы долларов.
Еще одним нашумевшим делом стали судебные иски экс-президента к "Занозе" и "Азаттыку". Иск к последнему изданию, правда, позже был отозван. Всего против "Занозы" в 2016 году Генпрокуратура подала пять исков. В итоге соучредители издания проиграли в суде по всем этим искам и должны были выплатить президенту 27 миллионов сомов. Кроме того, на своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев заявил тогда, что никогда не простит "Занозу" и никогда не отзовет иск против нее.
- Это судебное разбирательство станет показательным для "журналистов-клеветников", - заявил он тогда.
Впрочем, после завершения своего президентского срока Алмазбек Атамбаев кардинально поменял свое мнение, отозвав свои прежние иски к журналистам.
В частности, он подчеркнул, что материальная часть исков никогда не была его целью.
"Речь шла только о необходимости создания механизмов защиты общества от клеветы", - сказал экс-президент.