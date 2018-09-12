Секретарь Совбеза рассказал, как на коррупции разбогатели отдельные чиновни

Ущерб государства от выявленных многочисленных коррупционных схем огромный. Зато отдельные бывшие чиновники достаточно серьезно обогатились благодаря незаконному выводу финансовых средств. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

Он заверили, что в рамках антикоррупционной деятельности в Кыргызстане проводится очень эффективная работа. По каждому резонансному делу созданы опытные следственно-оперативные группы, проводятся все необходимые экспертизы.

Секретарь Совбеза поведал о ходе расследования самых обсуждаемых в общественности уголовных дел:

ОсОО "Айхан"

"Как вы знаете, ГСБЭП возбудило уголовное дело по факту уклонения от таможенных платежей со стороны ОсОО "Айхан". Были привлечены к уголовной ответственности сотрудники Таможенной службы. В ходе следствия получены прямые доказательства причастности и виновности бывшего главы ГТС КР Адамкула Жунусова. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск".

Вывод НДС

"Всем фигурантам уголовного дела по выплатам сумм по возврату НДС предъявлено обвинение. Большое количество людей содержатся под стражей. В том числе бывший замглавы ГНС КР Кубанычбек Кумашов. Он обвиняется по ст. 303 УК КР "Коррупция".

ТНК "Дастан"

"Возбуждено уголовное дело по факту продажи 100% акций пансионата "Солнечный берег". Предполагаемая сумма ущерба ТНК "Дастан" составила 128 млн сомов. Предъявлено обвинение руководству ТНК, проводятся все необходимые экспертизы".

Реконструкция Государственного исторического музея

"В рамках возбужденного уголовного дела выявлены многочисленные нарушения, повлекшие многомиллионный ущерб государственному бюджету. В частности, немецкой компанией были поставлены экспонаты, не предусмотренные концепцией музея на общую сумму 55 млн сомов. Часть материалов, которые были завезены из Германии по завышенной стоимости, можно было приобрести на внутреннем рынке. Кроме того, согласно акта аудита проверки, при заключении договора с подрядчиками имело место нецелевое использование бюджетных средств. Предварительная сумма ущерба 118 млн сомов".

Ипподром для ВИК

"Согласно промежуточному итогу аудита Счетной палаты при строительстве ипподрома для II ВИК на территории Иссык-Кульского района выявлены завышения объемов строительства более чем на 200 млн сомов. Расследование продолжается".

Дамир Сагынбаев подчеркнул, что в интересах следствия некоторые детали он раскрыть не может. Но, отметил, что до конца текущего года все материалы по большинству озвученных дел будут переданы в суд и по ним вынесут решение.

- Проводимые антикоррупционные действия должны стать уроком для всех. Как говорит президент Сооронбай Жээнбеков, к уголовной ответственности будут привлекаться все коррупционеры, не взирая на должности и ранги, - сказал секретарь Совбеза.

И напомнил, что летом этого года был открыт депозитный счет, куда поступают суммы по возмещению ущерба от совершенных коррупционных и должностных экономических преступлений. На сегодня на нем скопилось порядка 400 млн сомов.